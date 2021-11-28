"Я очень устал и мне скоро 40": Дима Билан оправдался перед фанами за пьяный концерт (видео)

Известный певец Дима Билан недавно выступил на свадьбе в Казахстане в состоянии алкогольного опьянения. Видео с артистом в миг разлетелись по Сети

Билан оправдался за своей выступление в нетрезвом состоянии в Казахстане / Фото: YouTube, instagram.com/bilanofficial

Вскоре 39-летний Дима Билан у себя в Instagram-профиле опубликовал видеообращение и оправдался за свое поведение. Певец утверждает, что на его эмоциональное состояние негативно повлиял напряженный рабочий график.

У Билана практически не было времени на отдых, ведь он постоянно принимает участие в съемках и работает над новыми проектами и песнями. Потому Дима позволил себя выпить, но не рассчитал с дозой.

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Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал три дня, потому что съемки... Я очень устал и у меня 40 лет на носу, ― рассказал в своем видеообращении Дима Билан.

Исполнитель добавил, что он всегда честен со зрителями и не собирается удалять видео из сторис, хотя ему и стыдно за свой поступок. При этом Билан не скрывал своих эмоций и чувств.

Такое уже было

Два года назад Дима Билан выступал в Самаре и тоже был не трезв. Певец с трудом стоял на ногах и в итоге лишь разочаровал зрителей, собравшихся на празднике Дня города. После этого Билан извинился перед аудиторией и через время бесплатно выступил в Самаре.