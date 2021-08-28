Пятым судьей второго сезона шоу Маска стал Андрей Данилко

Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В это сложно поверить, но Андрей Данилко до последнего момента был не уверен, что станет снова детективом шоу "Маска" во втором сезоне.

Я настолько занят, что хотел отказаться. Думал, что займусь своими делами, приготовлю для зрителей что-то новое. Правда – у меня были совсем другие планы, – заявил Андрей Данилко.

Но когда ему показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять.

Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детворе по душе, им так понравилось разглядывать и угадывать эти веселые маски... В общем, дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в "Маску" и отгадывай, – добавил артист.

В новом сезоне масштабного проекта телеканала "Украина" мы увидим звездных детективов в том же составе, который так полюбился украинским зрителям: NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, во втором сезоне грандиозного проекта "Маска" зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Одним из них стал таинственный персонаж Скандал. Поклонники шоу уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе. Ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук.

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, украинский проект "Маска" – это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer компании Fremantle, который выходит в 40 странах мира.

Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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