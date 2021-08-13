google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Вергелес против Талашко

Украинский трек LOBODA

Отказался от опекунства

MELOVIN о родителях

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Шоу "Маска" возвращается: каким будет первый герой второго сезона (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 15:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал "Украина" работает над вторым сезоном грандиозного шоу. Во время презентации осеннего сезона телеканала творческая группа представила первого персонажа "Маски", который получил имя Скандал
Канал «Украина» показал первого героя нового сезона гипершоу «Маска»
Канал «Украина» показал первого героя нового сезона гипершоу «Маска» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Художник по костюмам Назар Дидык рассказал о создании уникальной маски и дал несколько подсказок, кто может находиться внутри костюма.

Реклама

Читайте также о том, как канал Украина приступил к работе над вторым сезоном гипершоу "Маска" и чего ждать зрителям.

Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу обращает на себя внимание акцентированной красной стрелкой – что это может означать, рассказал один из художников по костюмам проекта – Назар Дидык:

Я подумал и понял, что все скандальное ниже пояса – на это и указывает стрелка. Зеркала, потому что все жизни зеркально. К тому же скандалы любят освещать в прессе, а ее у нас на костюме много.

Изысканную юбку костюма дизайнер украсил именно страницам газет, на которых ведущий проекта Владимир Остапчук разглядел свое лицо и узнал еще одного человека – кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой о том, кто скрывается под маской Скандала?

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: телеканал "Украина"

Реклама

Продюсеры любимого проекта миллионов украинцев отметили – сейчас идет плодотворная работа над вторым сезоном шоу. Художники по костюмам разрабатывают уникальные костюмы, тайны которых совсем скоро начнут разгадывать зрители канала "Украина".

Как сообщалось ранее, первый сезон грандиозного шоу "Маска" на канале "Украина" стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон "Маски" будет еще более зрелищным и загадочным.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

Ранее мы сообщали о новом сезоне телеканала "Украина" – 4 топ-сериала, 2 ярких шоу и не только.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Кейт Уинслет для LA Times
Все обсуждают
Какие артисты отказались выступать на концерте ко Дню Независимости
Быть в курсе
Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
Что еще сказала Ксюша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять