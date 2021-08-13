Шоу "Маска" возвращается: каким будет первый герой второго сезона (фото)

Телеканал "Украина" работает над вторым сезоном грандиозного шоу. Во время презентации осеннего сезона телеканала творческая группа представила первого персонажа "Маски", который получил имя Скандал

Канал «Украина» показал первого героя нового сезона гипершоу «Маска» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Художник по костюмам Назар Дидык рассказал о создании уникальной маски и дал несколько подсказок, кто может находиться внутри костюма.

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Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу обращает на себя внимание акцентированной красной стрелкой – что это может означать, рассказал один из художников по костюмам проекта – Назар Дидык:

Я подумал и понял, что все скандальное ниже пояса – на это и указывает стрелка. Зеркала, потому что все жизни зеркально. К тому же скандалы любят освещать в прессе, а ее у нас на костюме много.

Изысканную юбку костюма дизайнер украсил именно страницам газет, на которых ведущий проекта Владимир Остапчук разглядел свое лицо и узнал еще одного человека – кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой о том, кто скрывается под маской Скандала?

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: телеканал "Украина"

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Продюсеры любимого проекта миллионов украинцев отметили – сейчас идет плодотворная работа над вторым сезоном шоу. Художники по костюмам разрабатывают уникальные костюмы, тайны которых совсем скоро начнут разгадывать зрители канала "Украина".

Как сообщалось ранее, первый сезон грандиозного шоу "Маска" на канале "Украина" стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон "Маски" будет еще более зрелищным и загадочным.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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