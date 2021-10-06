Вакансия мечты: Елизавета II ищет человека для работы в Букингемском дворце

Елизавета II ищет самого амбициозного кондитера / Фото: Getty Images
Королева Елизавета II, у которой есть секретный туннель под дворцом, ведущий к одному из лучших баров Лондона, намерена пополнить свой штат кейтеринга. Вакансия шефа, например, требует от соискателя профессионализма и высокой самоотдачи.
Вот что написано в описании вакансии:
Присоединяясь к опытной команде профессионалов, вы будете работать изо всех сил, чтобы доставлять еду в соответствии с высочайшими стандартами.
Ожидается, что шеф будет готовить разнообразное меню для широкого круга мероприятий – помимо государственных визитов, королевские повары также готовят свадебные обеды для членов семьи монарха, пишет People.
Как проверяют королевскую еду?
Быть поваром Ее Величества – очень ответственно. На крупных государственных мероприятиях кухонным рабочим часто дают кодовые имена, чтобы защитить их личность, они также обязаны пропускать свои ингредиенты, ножи и другое кухонное оборудование через рентгеновский аппарат. Все как в кино.
В целях безопасности поваров сопровождают конные полицейские к кухням королевы, ведь им часто приходится готовить для министров или президентов.
Смотрите видеосюжет об интересных фактах из биографии Елизаветы II:
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