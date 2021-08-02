Работник Управления госохраны избил танцора Дорофеевой. Ему скоро вручат подозрение

В Сети пишут, что преступление якобы совершили на почве гомофобии, но ни одна из опрошенных нами сторон этого не подтвердила

В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

В Киеве работники Государственного бюро расследований (ГБР) готовят сообщение о подозрении сотруднику Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой.

Об этом сообщили в Telegram-канале First.

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Сейчас подозреваемый задержан. Предварительная квалификация: умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Новые подробности избиения танцора сотрудником УГО

Как рассказали сайту "Сегодня" источники в УГО, избиение началось после того, как из клуба вышла толпа молодых людей, а рядом по улице проходил их сотрудник.

"Имела место банальщина, а не какие-то иные причины. Так вышло, что, выходя, задели нашего сотрудника, началась словесная перепалка. После этого наш сотрудник ударил парня и тот упал, ударился головой о тротуарную плитку. Сейчас наш сотрудник находится в камере предварительного задержания, дело расследует ГБР", – сообщили в УГО.

По данным друзей пострадавшего танцора, сегодня медики попытаются вывести его из комы. В то же время, в соцсетях разгорается скандал, что избиение произошло якобы на почве гомофобии. Но ни одна из опрошенных нами сторон этого не подтверждает.

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