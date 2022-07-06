Ради супруги принца Чарльза Кейт Миддлтон взяла в руки фотоаппарат: что получилось? (фото)

Кейт Миддлтон стала фотографом герцогини Корнуольской / Фото: Getty Images

Меньше, чем через две недели супруге принца Чарльза Камиле исполняется 75 лет. Герцогиня Корнуольская уже рассказала о волнующем предложении внуков в честь юбилея.

В честь приближающейся круглой даты издание Country Life Magazine решило сделать обложку своего журнала с портретом будущей королевы-консорта. Фотографиями уже поделились в официальном Instagram Камиллы и принца Чарльза.

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Портрет герцогини Корнуольской в честь 75-летия / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогине предложили не только украсить своим фото первую полосу, но и стать редактором выпуска. К тому же, выпуск журнала тоже будет юбилейным – 125-м.

Супруга принца Чарльза на обложке Country Life Magazine / Фото: instagram.com/clarencehouse

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В качестве фотографа супруга принца Чарльза пригласила свою невестку Кейт Миддлтон. Именно она сделала эти нежные фото герцогини в цветах. Съемка прошла в саду Камиллы в Уилтшире, Ray Mill House.

Кейт Миддлтон сделала юбилейный портрет Камиллы / Фото: instagram.com/clarencehouse

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда официальные портреты для членов королевской семьи делает Кейт Миддлтон. В юности герцогиня Кембриджская профессионально занималась фотографией. В свое время супруга принца Уильяма хотела посвятить себя работе фотографа.

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Ранее стало известно, что в честь дня рождения королева Елизавета устроит громкую вечеринку для принца Уильяма и Кейт Миддлтон.