Заради дружини принца Чарльза Кейт Міддлтон взяла до рук фотоапарат: що вийшло? (Фото)

Кейт Міддлтон стала фотографом герцогині Корнуольської / Фото: Getty Images
Менше, ніж за два тижні, дружині принца Чарльза Камілі виповнюється 75 років. Герцогиня Корнуольська вже розповіла про хвилюючу пропозицію онуків на честь ювілею.
На честь круглої дати, що наближається, видання Country Life Magazine вирішило зробити обкладинку свого журналу з портретом майбутньої королеви-консорту. Фотографіями вже поділилися в офіційному Instagram Камілли та принца Чарльза.
Герцогині запропонували не лише прикрасити своїм фото першу шпальту, а й стати редактором випуску. До того ж випуск журналу теж буде ювілейним – 125-м.
Фотографом дружина принца Чарльза запросила свою невістку Кейт Міддлтон. Саме вона зробила ці ніжні фото герцогині у квітах. Зйомка пройшла в саду Камілли у Вілтширі, Ray Mill House.
Це вже не вперше, коли офіційні портрети для членів королівської родини робить Кейт Міддлтон. У юності герцогиня Кембриджська професійно займалася фотографією. У свій час дружина принца Вільяма хотіла присвятити себе роботі фотографа.
Раніше стало відомо, що на честь дня народження королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон.