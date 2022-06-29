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Супруга принца Чарльза напугана предложением внуков на 75-летие

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 июня, 08:01
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Герцогиня Корнуолльская начала подготовку к своему 75-му дню рождения. Наследники принцессы сделали ей необычное предложение
Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская
Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская / Фото: instagram.com/clarencehouse

В этом году в семье монархов много юбилеев и круглых дат. Совсем недавно свой 40-й день рождения отпраздновал принц Уильям.

Совсем скоро день рождения будет отмечать супруга принца Чарльза, Камилла. Герцогине Корнуолльской исполнится 75 лет.

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С необычным предложением к принцессе Уэльской обратились ее внуки, дети сына Тома Паркера Боулза и дочери Лауры Лопес от первого брака. Как рассказала герцогиня в интервью Vogue, она напугана тем, как быстро повзрослели ее внучки.

Девочки начинают увлекаться одеждой и макияжем, и, знаете, это довольно пугающе, когда вы видите их, выходящих с проколотыми ушами, с кучей новой косметики, с волосами смешного цвета и прочее, – поделилась принцесса.

Как оказалось, за всю свою жизнь герцогиня так и не решилась проколоть уши. Ее внучки решили преобразить бабушку к юбилею и настаивают на том, чтобы она все-таки сделала это. Однако принцесса Уэльская не готова на такие перемены в таком возрасте.

Этого не будет! Я не собираюсь дарить себе проколотые уши на 75-летие, – возмутилась предложением внуков Камилла.

Что же касается празднования предстоящего 75-летия, то герцогиня Корнуолльская планирует скромное торжество в кругу семьи и друзей.

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Ранее стало известно, что в честь дня рождения королева Елизавета устроит громкую вечеринку для принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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