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Королева Елизавета устроит громкую вечеринку для принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 13:20
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Ее Величество сделала щедрый подарок любимому внуку в честь его юбилея. Не забыла королева и про Кейт Миддлтон. Что же готовит 96-летняя монархиня – читайте в материале
Королева Елизавета сделала принцу Уильяму неожиданный подарок на 40-летие
Королева Елизавета сделала принцу Уильяму неожиданный подарок на 40-летие / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Накануне принц Уильям принимал поздравления в честь своего 40-летия. Королева Елизавета тоже не оставила любимого внука без подарка.

Ее Величество последовала правилу, что лучший подарок – впечатления, и разрешила принцу Уильяму провести вечеринку в одной из ее резиденций, сообщает издание Mirror.

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Не забыла королева Елизавета и о супруге принца, Кейт Миддлтон. В январе герцогиня Кембриджская тоже отмечала 40-летие. Однако из-за обострения пандемии COVID-19 торжество по случаю юбилея Кейт так и не состоялось.

Теперь у королевской пары есть возможность оторваться на полную. По предварительной информации, "стильная вечеринка" состоится в Виндзорском замке или в поместье Сандрингем.

Планируется, что в торжестве, как и принято королевским протоколом, примет участие и Ее Величество. Но, есть опасения, что 96-летняя королева пропустит празднование из-за проблем с мобильностью. Свой окончательный ответ глава британской монархии даст в день торжества.

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Напомним, что в последнее время Ее Величество стала все реже появляться на публичных мероприятиях в связи с плохим самочувствием.

Ранее королева Великобритании пропустила легендарное мероприятие – первый день королевских скачек Royal Ascot.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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