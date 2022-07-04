Рамина Эсхакзай прошлась по венграм и сравнила их с россиянами. Чем достали ведущую?

Рамина Эсхакзай рассказала о своем непростом пути в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны участница "Холостяка-5" Рамина Эсхакзай с мамой и своими домашними питомцами некоторое время жила в Австрии. На днях они собрались возвращаться в Украину. Но на границе с Венгрией ведущую ждал неприятный "сюрприз". Пограничники не пустили ее на авто в Украину из-за отсутствия техпаспорта. А документ через приложение "Дія" они отказывались принимать.

Но больше всего Рамину возмутило не это. А хамское отношение венгров. По словам блогерши, они едва ее не посылали и отказывались что-либо объяснять. Так что ведущей пришлось ехать к венгерско-румынской границе.

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После вчерашней встречи с быдлом на венгерской границе, нам пришлось ехать в Румынию. Собаки хотят есть, измученные, мы с мамой тоже бессильны, я в аху*е от поведения пограничников, но надо пробовать прорваться через другую границу. Где-то в 01:00 мы доехали до венгерско-румынской границы. Была большая очередь. Где-то машин 30 перед нами, – поделилась историей Рамина в Instagram .

В Румынию Рамину с техпаспортом в "Дії" пропустили. В 06:00 ведущая заселилась в местном отеле. А уже утром отправилась к границе с Украиной.

Очереди вообще не было. Меня встретили очень хорошие мужчины, типаж Макрона, которым я объяснила, почему нет техпаспорта. На меня никто не орал. Разговаривали спокойно. Как следует разговаривали с людьми. Дальше последовали украинские пограничники. Молодые парни, женщина и мужчина 40-50 лет. Все спрашивали о техпаспорте, я показала "Дію". Последний мужчина сказал с улыбкой: "Так это вас не пустили модяры?" Я ответила: "Да". Так я оказалась в Украине, – написала звезда.

Поведение венгров Рамина назвала ненормальным. По ее словам, те, кому предоставлена власть, должны вести себя лучше, чем люди без власти. Также ведущая провела параллели между венграми и россиянами.

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На россии себя ведут на границе так же, как вчера со мной вели себя венгры. Не самый лучший пример для подражания. Я не говорю, что все венгры быдловаты. Везде есть нормальные люди. Но пример премьера Венгрии, пограничников и мужчины на ресепшен в Будапеште, который хотел содрать с нас 60€ за проживание собак, говорят о том, что они не понимают, что такое сочувствие. Что такое, когда твоего соседа бомбят, а ты делаешь вид, что не понимаешь человеческий язык, – заявила Рамина.

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