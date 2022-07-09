Рашист Владимир Машков сдал оккупантов, совершающих зверства в Украине (видео)

Рашисты сами себя "топят" / Фото: Коллаж: Сегодня

Актер-путинист Владимир Машков, которому пропаганда выела мозг, решил вместе с рупорами Кремля продвигать идею путинской диктатуры. Но что-то пошло не так. Сам того не осознавая, артист помог международному волонтерскому сообществу InformNapalm идентифицировать российских преступников, которые обязательно понесут ответственность за свои зверства.

8 июля во многих пропагандистских Telegram-каналах был опубликован короткий видеорепортаж из Донбасса. На ролике показали, как рашистским военным дали возможность пообщаться с родными в Екатеринбурге по телемосту. Об этом сообщает InformNapalm .

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На видео также засветился Владимир Машков. Он в составе агитбригады участвовал в так называемых "мерах, организованных для поднятия духа бойцов (то есть преступников)".

Таким образом, через это видео российские пропагандисты, в том числе Машков, предоставили возможность InformNapalm провести классический OSINT (разведка на основе открытых источников). По результатам которого волонтерам удалось установить некоторых российских оккупантов, воюющих в Украине.

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Спасибо российским пропагандистам за возможность классического OSINT, по результатам которого нам удалось установить с десяток оккупантов, воюющих в Украине. Работа по опознанию проведена совместно с партнерами OSINT Бджоли – сообщается на странице сообщества в Facebook.

Отмечается, что в процессе идентификации удалось установить, что речь идет об оккупантах из состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в/ч 22316 с местом дислокации в Екатеринбурге.

Волонтеры опубликовали список разоблаченных захватчиков. Они указали их имена, места проживания, номера телефонов, адрес электронной почты, соцсети и прочее.

Справка:

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InformNapalm – волонтерский проект по информированию широкой аудитории о войне РФ против Украины. Создан в 2014 году. Авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, среди которых японский и китайский. В состав команды входят волонтеры из разных стран.

Основным направлением деятельности проекта является OSINT (Open source intelligence) – разведка, базирующаяся на информации из общедоступных, открытых источников, в том числе социальных сетей. Без нарушения законов.

Напомним, ранее дочь путиниста Машкова Мария отреклась от отца из-за поддержки Кремля и выступила против войны в Украине.

Также жестко в адрес Машкова высказался и Алексей Панин. Актер пожелал коллеге никогда не забывать о войне в Украине, даже во сне.