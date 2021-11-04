Редкий выход: Джонни Депп встретился с Конором Макгрегором

Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонни Депп держится в тени после судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. Актер не обновляет профиль в Instagram, а если и появляется на публике, это становится событием для фанов.

Новые фото с Конором Макгрегором как раз тот случай. Звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с бойцом ​​смешанных единоборств в одном из баров.

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Мы с Джоном Деппом наслаждаемся бокалом прекрасного виски. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье Джонни! Настоящий джентльмен, – подписал снимки Макгрегор.

Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонни Депп и Конор Макгрегор / Фото: Instagram

В комментариях подписчики не скрывали восторга.

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"Две легенды"

"Лучший актер"

"Очень классно"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Джонни Депп жаловался на бойкот Голливуда после суда с бывшей супругой Эмбер Херд. По его словам, отношение продюсеров к нему изменилось. Актер остался без ролей во многих крупных проектах, включая франшизы "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари".

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