Редкий выход Елизаветы II: как сейчас выглядит 95-летняя королева Великобритании

Редкий выход королевы Елизаветы / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Смерть супруга принца Филиппа сильно ударила по королеве. Елизавета II стала вести более закрытый образ жизни, даже свой платиновый юбилей она планирует отметить в резиденции покойного мужа.

День престолонаследия наступит 6 февраля. Таким образом Елизавета II станет первым монархом в истории Великой Британии, которая правит уже 70 лет.

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Накануне важного события королева организовала прием для местных общественных групп в Сандрингемском доме.

Несмотря на то, что сейчас Елизавета передвигается только с тростью, выглядит она очень бодро, много улыбается и держится, как и подобает главе монархии.

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Королева приняла поздравления от членов Женского института Сандрингема, представителей местной интеллигенции, а также членов благотворительной организации для детей с ограниченными возможностями. Елизавета приняла цветы и поздравления от присутствующих.

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Также на праздновании присутствовала Анджела Вуд. Именно она в 1953 году, будучи студенткой кулинарии, помогла создать оригинальный рецепт курицы для коронации Елизаветы.

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Ранее мы сообщали о том, что территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной для защиты королевы Елизаветы.

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