Рідкісний вихід Єлизавети II: як зараз виглядає 95-річна королева Великобританії

Рідкісний вихід королеви Єлизавети / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Смерть чоловіка принца Пилипа сильно вдарила по королеві. Єлизавета II почала вести більш закритий спосіб життя, навіть свій платиновий ювілей вона планує відзначити у резиденції покійного чоловіка .

День престолонаслідування настане 6 лютого. Таким чином, Єлизавета II стане першим монархом в історії Великої Британії, яка править вже 70 років.

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Напередодні важливої події королева організувала прийом місцевих громадських груп у Сандрингемском доме.

Незважаючи на те, що зараз Єлизавета пересувається тільки з тростиною, вона виглядає дуже бадьоро, багато посміхається і тримається, як і належить главі монархії.

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Королева прийняла вітання від членів Жіночого інституту Сандрінгема, представників місцевої інтелігенції, а також членів благодійної організації для дітей з обмеженими можливостями. Єлизавета прийняла квіти та вітання від присутніх.

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Також на святкуванні була присутня Анджела Вуд. Саме вона у 1953 році, будучи студенткою кулінарії, допомогла створити оригінальний рецепт курки для коронації Єлизавети.

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Раніше ми повідомляли про те, що територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною для захисту королеви Єлизавети.

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