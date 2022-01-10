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Ради защиты королевы: территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 11:28
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Такие меры во дворце принимают из-за недавнего проникновения неизвестного во владения Елизаветы II
Территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной
Территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной / Фото: Getty Images

Пролетать над Виндзорским замком на высоте 762 метров запретят самолетам и беспилотникам уже с 27 января. Также запрет будет действовать в 2,25 километрах от стен замка, пишет The Sun.

В случае нарушения воздушного пространства – в резиденцию будут направлены военные истребители.

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Поводом для усиления мер безопасности Ее Величества стал инцидент с вооруженным парнем, который проникнул на территорию резиденции королевы на Рождество, а перед этим угрожал убить Елизавету.

Что известно о покушении на королеву

19-летний житель Саутгемптона был арестован после проникновения на территорию охраняемого участка резиденции Елизаветы II.

Елизавета II впервые отметила Рождество без принца Филиппа
Елизавета II впервые отметила Рождество без принца Филиппа / Фото: Getty Images

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И хотя ни в одно из зданий ему попасть не удалось, полиция обнаружила у парня арбалет. Его взяли под стражу, а после экспертизы передали под наблюдение медиков.

Вскоре стало известно, что подозреваемый Джасвант Сингх Чайль намеревался убить королеву. Об этом он говорит в видео, которое попало в Сеть за полчаса до того, как парня задержала полиция.

Минувшее Рождество Елизавета II провела в Виндзоре, вместе с принцем Чарльзом и его женой Камиллой, без принца Филиппа.

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Ранее сообщалось, что Елизавета II потеряла близкую подругу.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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