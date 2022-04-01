Регина Тодоренко ушла из соцсетей, потому что устала от хейта

Регина Тодоренко устала от хейта / Фото: Скриншот из YouTube

В Сети Тодоренко досталось не только за молчание о нападении России, но и за неуместный контент. В то время пока российская армия обстреливает украинские города Регина в Instagram делает разбор гардероба и советует какой фильм о войне посмотреть. Но теперь этого не будет. Телеведущая решила на время исчезнуть из соцсетей. А все потому что она устала от того негатива, с которым столкнулась.

Тодоренко написала пост и дала несколько совета беременным подписчицам, а потом добавила, что в ближайшее время не стоит ждать от нее активности в соцсетях.

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Дистанцируюсь для того, чтобы беречь здоровье человечка внутри меня.

Скриншот: Instagram

Понимая, что ей снова будут напоминать, что в Украине продолжают гибнуть люди, города и дальше обстреливают, Тодоренко закрыла комментарии.

К слову, на днях Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.

Мы поняли, что нам трудно прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном,



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