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Голубь мира Регина Тодоренко спокойно смотрит фильмы о войне, пока Украину бомбит россия

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 20:53
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В Украине 19 день идет война, которую начала россия. Однако все эти дни коренная одесситка придерживается нейтралитета
Регина Тодоренко призывает фанатов подписываться на ее Telegram-канал.
Регина Тодоренко призывает фанатов подписываться на ее Telegram-канал. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пока одни российские звезды не боятся говорить правду о войне в Украине и сталкиваются с критикой своих соотечественников, украинка Регина Тодоренко переживает, что в России запретили Instagram и теперь она не сможет рассказывать фоловерам о своем гардеробе.

Регина, которая уже долгое время живет и работает в РФ, призывает всех "людей, желающих мирного неба над головой" подписаться на ее Telegram-канал (ведь Instagram в России теперь работает только с VPN).

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Скриншот Instagram

К слову, в Telegram Тодоренко ноет из-за санкций против россии, рассказывает о "заедании стресса" и призывает не читать "плохие новости, а думать о любви и мире". Однако о войне на ее родине телеведущая так и ни слова не сказала.

Более того, пока российские оккупанты расстреливают украинские города и мирное население, Регина смотрит фильм о... войне ("По соображениям совести"), увлекается главными героями и рыдает от их героизма. А еще Регина всем советует смотреть этот фильм, "чтобы быть на одной волне".

Скриншот Telegram

Кроме этого Тодоренко создала свой канал на Yandex и, прикрепляя ссылки, добавила скрин, что нельзя распространять правду о русской армии, которую в России называют ложью.

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Украинские звезды уже критикуют публикации Регины Тодоренко. Даша Астафьева не стала молчать , когда телеведущая показывала в Instagram разбор гардероба.

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Анастасия Рогожинская
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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