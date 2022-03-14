Голубь мира Регина Тодоренко спокойно смотрит фильмы о войне, пока Украину бомбит россия

Пока одни российские звезды не боятся говорить правду о войне в Украине и сталкиваются с критикой своих соотечественников, украинка Регина Тодоренко переживает, что в России запретили Instagram и теперь она не сможет рассказывать фоловерам о своем гардеробе.
Регина, которая уже долгое время живет и работает в РФ, призывает всех "людей, желающих мирного неба над головой" подписаться на ее Telegram-канал (ведь Instagram в России теперь работает только с VPN).
К слову, в Telegram Тодоренко ноет из-за санкций против россии, рассказывает о "заедании стресса" и призывает не читать "плохие новости, а думать о любви и мире". Однако о войне на ее родине телеведущая так и ни слова не сказала.
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Более того, пока российские оккупанты расстреливают украинские города и мирное население, Регина смотрит фильм о... войне ("По соображениям совести"), увлекается главными героями и рыдает от их героизма. А еще Регина всем советует смотреть этот фильм, "чтобы быть на одной волне".
Кроме этого Тодоренко создала свой канал на Yandex и, прикрепляя ссылки, добавила скрин, что нельзя распространять правду о русской армии, которую в России называют ложью.
Украинские звезды уже критикуют публикации Регины Тодоренко. Даша Астафьева не стала молчать , когда телеведущая показывала в Instagram разбор гардероба.
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