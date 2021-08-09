Релиз дня: София Ротару сразу после дня рождения выпустила новую песню

София Ротару представила новый трек / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Народная звезда, поделившаяся недавно снимками из Италии, где она отдыхает с семьей, представила свой очередной релиз на своей странице в Instagram. Ротару поет в новой песне: "Сердце хочет любить и верить в твою любовь".
Алла Борисовна, к слову, уже оценила трек от своей коллеги по сцене – в комментариях Примадонна оставила эмодзи "класс". Ранее в Сети поговаривали, что певицы враждуют.
Для обложки сингла Ротару снялась в лаконичном образе – джинсовой рубашке и завитыми волосами. Полностью всю песню можно послушать ниже.
В комментариях звезду засыпали поздравлениями и комплиментами:
- "София Михайловна, песня – шикарная! Вы лучшая"
- "Спасибо огромное за прекрасную песню!"
- "Вы самая лучшая! Спасибо за то, что вы есть!"
София Ротару – Ледяные дожди – слушать онлайн:
Ранее сообщалось, что София Ротару накануне концерта по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины, выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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