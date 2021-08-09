Реліз дня: Софія Ротару відразу після дня народження випустила нову пісню

Співачка відсвяткувала 74-річчя і відразу вирішила порадувати шанувальників новою композицією. "Ледяные дожди" навіть оцінила Алла Пугачова, з якою Ротару, за чутками, багато років ворогує

Софія Ротару представила новий трек / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Народна зірка, яка поділилася нещодавно знімками з Італії, де вона відпочиває з сім'єю, представила свій черговий реліз на своїй сторінці в Instagram. Ротару співає в новій пісні: "Серце хоче любити і вірити в твою любов".

Алла Борисівна, до слова, вже оцінила трек від своєї колеги по сцені – в коментарях Примадонна залишила емодзі "клас". Раніше в Мережі подейкували, що співачки ворогують.

Для обкладинки синглу Ротару знялася в лаконічному образі – джинсовій сорочці і з завитим волоссям. Повністю всю пісню можна послухати нижче.

У коментарях зірку засипали поздоровленнями і компліментами:

"Софія Михайлівна, пісня – шикарна! Ви найкраща"

"Спасибі величезне за прекрасну пісню!"

"Ви найкраща! Дякую за те, що ви є!"

Скріншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Скріншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару – Ледяные дожди – слухати онлайн:

Раніше повідомлялося, що Софія Ротару напередодні концерту з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України, виступить на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

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