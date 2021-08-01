Решилась, наконец-то: Елена Кравец в татуировках и с пирсингом в носу шокировала новым имиджем (фото)

Елена Кравец в татуировках и с пирсингом в носу шокировала новым имиджем / Фото: instagram.com/lennykravets
Украинская актриса, которая недавно умилила танцем своих подросших двойняшек, решила сменить имидж, чем повергла в шок своих подписчиков в Instagram.
В соцсети она показала фото, на которых ее тело тщательно покрыто различными татуировками, а в носу красуется пирсинг. С ее короткой прической и черной майкой это выглядело очень органично.
Она подписала фото так:
Решилась, наконец-то…Прости, мам…Подмигнула.
Фото быстро собрало более 20 тысяч лайков и восторженных комментариев. Кто-то писал, что актрисе идет новый образ, а кто-то просто был шокирован. Рэпер Потап, например, вообще первым написал комментарий "Класс". Других комментариев также достаточно:
- Вааууу! Как Вам идет. Восторг
- Не надо было спать, а детей оставлять без присмотра
- Я надеюсь это рисунки
- Не верю!
- Вам очень идут татуировки.
На самом деле, это все новый фильтр соцсети Instagram, который позволяет примерить на себя любой образ и сменить имидж, даже если это всего лишь на фото.
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