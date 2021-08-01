Зважилася, нарешті: Олена Кравець в татуюваннях і з пірсингом у носі, шокувала новим іміджем (фото)

Олена Кравець в татуюваннях і з пірсингом у носі, шокувала новим іміджем / Фото: instagram.com/lennykravets
Українська актриса, яка нещодавно розчулила танцем своїх старших двійнят, вирішила змінити імідж, чим шокувала своїх підписників в Instagram.
У соцмережі вона показала фото, на яких її тіло ретельно покрите різними татуюваннями, а в носі красується пірсинг. З її короткою зачіскою і чорної майкою це виглядало дуже органічно.
Вона підписала фото так:
Зважилася, нарешті ... Пробач, мам ... Підморгнула.
Фото швидко зібрав понад 20 тисяч лайків і захоплених коментарів. Хтось писав, що актрисі йде новий образ, а хтось просто був шокований. Репер Потап, наприклад, взагалі першим написав коментар "Клас". Інших коментарів також досить:
- Вааууу! Як Вам йде. Захват
- Не треба було спати, а дітей залишати без нагляду
- Я сподіваюся це малюнки
- Не вірю!
- Вам дуже йдуть татуювання.
Насправді, це все новий фільтр соцмережі Instagram, який дозволяє приміряти на себе будь-який образ і змінити імідж, навіть якщо це всього лише на фото.
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