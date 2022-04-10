Режиссер "Бонда" Кэри Фукунага поехал волонтерить в Краматорск после ракетного удара (фото)

Кэри Фукунага волонтерит в Украине / Фото: Instagram

Создатель фильма о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать" побывал в Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле. Сейчас же Кэри Фукунага отправился в Краматорск, где путинская армия нанесла ракетный удар по вокзалу "Точкой-У", в результате чего погибли 50 человек, ожидавших эвакуации.

В Instastories кинорежиссер опубликовал фото, на котором он изображен с другими волонтерами – мамой и дочерью. Они помогали ему добраться до города.

Реклама

Лейла не носит гоночных перчаток, но на своем "Жигуле копейке" объехала ямы, как настоящий профессионал, – поделился Фукунага.

Скриншот Instastories

Недавно мы писали о том, что Кэри Фукунага приехал в Киев. Перед этим он некоторое время находился во Львове, где общался с беженцами и волонтерами.

Затем режиссер подробно рассказал о своем волонтерстве в Украине, в частности в тех городах, где побывал "русский мир". Он собственными глазами увидел зверства рашистов и всю боль, которую сейчас переживают украинцы.

Также Фукунага активно делится в Instagram тем, что сейчас происходит в Украине и что натворили российские изверги.

Реклама

Скриншот Instastories

Кратко о Кэри Фукунаге

Кэрри Фукунага – американский кинорежиссер, сценарист и кинооператор. Наиболее известен как режиссер и сценарист фильма 2009 года "Без имени", фильма 2011 года "Джейн Эйр" и как режиссер и исполнительный продюсер сериала 2014 года канала HBO "Настоящий детектив" и "Не время умирать" – 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

Напомним, ранее мы сообщали, что приемная дочь Святослава Вакарчука также занялась волонтерством во Львове.