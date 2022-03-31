Украина – магнит для людей с большим сердцем: режиссер фильма о Джеймсе Бонде внезапно приехал в Киев

В инстаграм режиссера Кэри Фукунага появилась соответствующая отметка

Именитый режиссер прибыл в Киев / Фото: Инстаграм Кэри Фукунага

Российское вторжение в Украину показало настоящую сущность людей, оголив их души. Быстро определились друзья и враги нашей страны. Благо, людей, солидарных с украинским народом, намного больше. Один из них знаменитый американский режиссер Кэри Фукунага.

Сегодня стало известно о том, что режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага прибыл в Киев. Да, все правильно, после приезда Шона Пенна, который снимает фильм об Украине, наша борьба за свободу и независимость стала вдохновением и поводом посетить страну еще для одного режиссера.

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Так, сначала около недели Кэри Фукунага находился во Львове, где много общался с беженцами и волонтерами. На страницах в инстаграм рассказывал их душераздирающие истории.

А теперь режиссер "Не время умирать" Кэри Фукунага прибыл с визитом в украинскую столицу, чтобы поддержать нашу страну в войне с Россией. Подпись к фото гласит, что он озабочен ситуацией с сельскохозяйственным экспортом. Но мы уверены, что режиссер также уделит украинской столице внимание не только в этом контексте. Возможно, вскоре мы увидим ролик или фильм, посвященный Киеву.

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Кэри Фукунага в Киеве / скриншот из инстаграм

Снимком с Фукунага, кстати, поделился исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук. Это проект организации, основанной в 2010 году шеф-поваром Хосе Андерсом, который помогает с питанием потерпевшим в результате стихийных бедствий.

Для справки:

Кэри Фукунага — американский кинорежиссер, сценарист и кинооператор. Наиболее известен как режиссер и сценарист фильма 2009 года "Без имени", фильма 2011 года "Джейн Эйр" и как режиссер и исполнительный продюсер сериала 2014 года канала HBO "Настоящий детектив" и "Не время умирать", 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

Кэри Фукунага / Фото – Википедия

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