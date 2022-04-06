Зачем на самом деле режиссер Кэри Фукунага приехал в Украину: ответ вас по-хорошему поразит

Знаменитый кинорежиссер, создатель последнего фильма о Джеймсе Бонде, сейчас в Украине, его ответ о мотивации приезда восхищает даже тех, кто не является его поклонником

Знаменитый кинорежиссер сейчас в Украине / Фото: МВС Украини

Недавно мы писали о том, что режиссер фильма о Джеймсе Бонде внезапно приехал в Киев. Теперь же стала известна мотивация его приезда в момент, когда Украина отражает нападение России.

За последнее Кэри Фукунага много ездит по Украине. Создатель последнего фильма о Джеймсе Бонде побывал во Львове, Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле. Он своими глазами увидел зверства рашистов и всю боль, которую сейчас переживают украинцы.

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Но не стоит ждать, что он об этом снимет фильм. Издание "ПроШоКіно" удалось узнать, чем Кэри Фукунага занимается в Украине. И этот ответ по-хорошему удивляет.

Именитый режиссер прибыл в Киев / Фото: Инстаграм Кэри Фукунага

Я не планирую здесь снимать документальный фильм. Я здесь как гуманитарный работник для Украины, в WCK (благотворительный проект World Central Kitchen – прим. ред.) есть отличная медиакоманда, документирующая все, что мы делаем. Я делаю несколько фотографий и выкладываю их для них, но моя главная цель – использовать свой мозг, чтобы помочь Украине, а не как режиссера – которых здесь уже много и они делают эту работу. Это наименьшее, что я могу сделать. Слава Украине!

Не зря мы ранее писали, что сейчас Украина – магнит для людей с большим сердцем!

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Истории украинцев, о которых сейчас рассказывает на весь мир Кэри Фукунага, вы можете прочесть на его странице в инстаграм.

Огромная армия знаменитых и талантливых людей сейчас старается всячески помочь Украине: как информационно, так и материально. Эта поддержка – на вес золота!

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