Режиссер Орла и решки, который выбрался из обстрелянной Бучи, рассказал о сообщениях от Тодоренко

Евгений Синельников рассказал, что думает о позиции Регины Тодоренко / Фото: Скриншот из YouTube

Евгению Синельникову и его близким удалось спастись. Режиссер в интервью Славе Демину рассказал обо всех ужасах, с которыми ему и его семье пришлось столкнуться. Также Синельников признался, что с ним на связь выходила Регина Тодоренко.

Телеведущая в слезах надиктовала режиссеру несколько аудиосообщений.

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Она говорит: „Держитесь, я вас умоляю"

Прокомментировал Евгений и посты Регины Тодоренко о разборе гардероба, который она делала на днях. Он сомневается, что она сама это публикует.

Но это такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб. Низко, это правда

Напомним, Регина Тодоренко публиковала несколько постов о войне в Украине. Но телеведущая не спешит говорить, что это Путин напал на Украину и избегает упоминаний России.

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Сейчас Тодоренко переживает, что в России запретили Instagram и думает, как привлечь аудиторию в другие соцсети.

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