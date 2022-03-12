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Одесситка Тодоренко переживает из-за блокировки Instagram в России и как не потерять подписчиков

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 10:03
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Регина Тодоренко продолжает делать вид, что в Украине нет войны
Регина Тодоренко переживает из-за блокировки Instagram в России
Регина Тодоренко переживает из-за блокировки Instagram в России / Фото: Скриншот из YouTube

Пока одни российские звезды не боятся говорить правду о войне в Украине и сталкиваются с критикой россиян, Регина Тодоренко переживает, что в России запретили Instagram.

Телеведущая приглашает своих подписчиков оставаться с ней в Telegram-канале. Также ее больше волнует не то, что российская армия 17-й день обстреливает украинские города, а как собрать комьюнити в Telegram.

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Дальше с командой продумываем, как поддерживать связь. Как только подготовим материалы о финансах и цензуре, скорее всего выложу в ВК или Yandex. Если будет возможность, также опубликую в YouTube

Скриншот: Instagram

Кроме этого Тодоренко создала свой канал в Yandex и, прикрепляя ссылку, добавила скрин, что нельзя распространять правду о российской армии, которую в России называют ложью.

Скриншот: Instagram

Украинские звезды уже критикуют публикации Регины Тодоренко. Даша Астафьева не стала молчать, когда телеведущая стала показывать в Instagram разбор гардероба.

К слову, не только эти публикации Тодоренко удивляют. Ранее она советовала не читать никакие новости, а думать о хорошем.

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Элина Пелешенко
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