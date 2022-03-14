Режисер Орла і решки, який вибрався з обстріляної Бучі, розповів про повідомлення від Тодоренко

Євген Синельников розповів, що думає про позицію Регіни Тодоренко / Фото: Скріншот з YouTube

Євгену Синельникову та його близьким вдалося врятуватися. Режисер в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про всі жахіття, з якими йому та його сім'ї випало зіткнутися. Також Синельников зізнався, що з ним на зв'язок виходила Регіна Тодоренко.

Телеведуча у сльозах надиктувала режисеру кілька аудіоповідомлень.

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Вона каже: „Тримайтеся, я вас благаю"

Прокоментував Євген також пости Регіни Тодоренко про розбір гардеробу, який вона робила днями. Він сумнівається, що вона сама це публікує.

Але це така спроба відмитися і при цьому розповідати про гардероб. Низько, це правда

Нагадаємо, Регіна Тодоренко публікувала кілька постів про війну в Україні. Але телеведуча не поспішає говорити, що це Путін напав на Україну та уникає згадки про Росію.

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Зараз Тодоренко переживає, що в Росії заборонили Instagram і думає, як залучити аудиторію до інших соцмереж.

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