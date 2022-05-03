Рианна уже стала мамой? Певицу заподозрили в тайном рождении первенца

Рианна спровоцировала слухи о рождении ребенка / Фото: instagram.com/badgalriri

Фаны Рианны надеялись увидеть звезду вместе с бойфрендом A$AP Rocky на Met Gala-2022, который состоялся этой ночью. Все до последнего были уверены, что певица эффектно появится на красной дорожке и в роскошном наряде продемонстрирует свой кругленький животик. Но этого так и не случилось.

Вместо беременной Рианны на модном мероприятии зрители могли увидеть только мраморную статую артистки с цветочным принтом.

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Что может быть позолоченным больше за это, — подписала фото Рианна, намекнув на то, что ее статуя прекрасно вписывается в тематику мероприятия "Позолоченный гламур".

В Сети сразу начали писать, мол Рианна родила несколько дней назад и сейчас она проводит время вместе с новорожденным малышом.

Отметим, что всю беременность Рианна не переставала появляться на публике в необычных образах, подчеркивавших ее животик. Также папарацци часто ловили звезду во время шопинга в детских магазинах, в аэропорту и на отдыхе в родном Барбадосе. Впрочем, в последние дни знаменитости нигде не видно. Не исключение, что Рианна действительно стала мамой. Ждем официальное подтверждение от звездной парочки.

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Звезда не скрывала свой беременный животик / Фото: Pinterest

К слову, апрель для Рианны оказался непростым. Сначала ходили слухи об измене A$AP Rocky, затем будущего папу арестовали по делу о стрельбе 2021 года. К счастью, паре удалось преодолеть все невзгоды.

Напомним, что в конце месяца Рианна и A$AP Rocky устроили драйвовую вечеринку для своего будущего ребенка.