Ріанна вже стала мамою? Співачку запідозрили у таємному народженні первістка

Ріанна спровокувала чутки про народження дитини / Фото: instagram.com/badgalriri
Фани Ріанни сподівались побачити зірку разом з бойфрендом A$AP Rocky на Met Gala-2022, який відбувся цієї ночі. Всі до останнього були впевнені, що співачка ефектно з'явиться на червоній дорожці та в розкішному вбранні продемонструє свій кругленький животик. Але цього так і не сталось.
Замість вагітної Ріанни на модному заході глядачі могли побачити лише мармурову статую артистки із квітковим принтом.
Що може бути позолоченим більше за це, — підписала фото Ріанна, натякнувши на те, що її статуя чудово вписується в тематику заходу "Позолочений гламур".
У Мережі одразу почали писати, буцімто Ріанна народила декілька днів тому і зараз вона проводить час разом з новонародженим малюком.
Зазначимо, що всю вагітність Ріанна не переставала з'являтися на публіці в незвичайних образах, які підкреслювали її животик. Також папараці часто ловили зірку під час шопінгу у дитячих магазинах, в аеропорту та на відпочинку у рідному Барбадосі. Втім, останні дні знаменитість ніде не видно. Тож не виключення, що Ріанна справді стала мамою. Чекаємо офіційно підтвердження від зіркової парочки.
До слова, квітень для Ріанни виявився непростим. Спочатку ходили чути про зраду A$AP Rocky, потім майбутнього тата заарештували у справі про стрілянину 2021 року. На щастя, парі вдалось подолати всі негаразди.
Нагадаємо, що наприкінці місяці Ріанна та A$AP Rocky влаштували драйвову вечірку для своєї майбутньої дитини.