Рианне сегодня 34: фантазируем, как будет выглядеть ее ребенок от A$AP Rocky

Пара готовится стать родителями / Фото: Getty Images
20 февраля исполняется 34 года барбадосской певице Рианне. Сейчас звезда находится в положении и уже скоро подарит малыша своему возлюбленному, популярному рэперу A$AP Rocky. Рианна больше не скрывает свое интересное положение, и каждое ее появление на публике производит эффект бомбы.
Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images
Пока поклонники шлют звезде миллионы трогательных поздравлений, мы предлагаем вам пофантазировать на тему того, как будет выглядеть будущий ребенок пары.
Знаменитые будущие родители / Фото: Getty Images
Мы соединили в приложении BabyMaker Predicts Baby's Face фото Рианны и A$AP Rocky и получили такие результаты.
Пробуем еще одну пару фото.
Пара очень счастлива вместе / Фото: Getty Images
Получаются такие результаты.
Нам уже не терпится увидеть малыша пары!
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