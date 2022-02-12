Рианна впервые показала свой большой "беременный" живот на вечеринке: фото

Рири и ее любимый A$AP Rocky впервые вышли в свет после новости о беременности певицы. Счастливая пара посетила вечеринку косметических брендов

Беременная Рианна пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе. / Фото: Getty Images

Недавно фаны R'n'B-дивы и рэпера A$AP Rocky узнали, что влюбленные ждут своего первенца . Ох, сколько раньше слухов ходило о беременности Рианны, и вот наконец-то это произошло!

Впрочем, после этого известия будущие родители так и не появлялись на светских мероприятиях. Хотя фото беременной Рианны зарубежные СМИ активно постили.

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На днях Рири совершила первый выход в свет. 33-летняя артистка пришла на вечеринку собственного бренда Fenty Beauty и Fenty Skin в Лос-Анджелесе. Компанию ей составил бойфренд A$AP Rocky.

Рианна вместе с любимым. / Фото: Getty Images

Перед камерами звезда много улыбалась и обнимала живот вместе с любимым.

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Если раньше знаменитость прятала кругленький животик под объемной одеждой, то сейчас же она охотно демонстрирует свое положение в откровенных и полупрозрачных топах.

Рианна появилась на вечеринке в образе из 2000-х. / Фото: Getty Images

Так, для выхода Рири выбрала look от The Attico, состоящий из зеленого топа с открытой спиной и мерцающих фиолетовых брюк. Полупрозрачные наряды дополнили бюстгальтер от Sophia Diamond и роскошные аксессуары.

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Рианна и A$AP Rocky

В ноябре 2020 года стало известно, что Рианна и A$AP Rocky начали встречаться. Слухи о романе пары появились с тех пор, как Рианна рассталась со своим любимым, миллиардером Хасаном Джамилем, в январе 2020 года. В июле того же года она представила A$AP Rocky в своей кампании Fenty Skin.

Рианна и ASAP Rocky станут родителями / Фото: People

Парочка подтвердила роман в мае 2021 года, хотя артисты уже давно знакомы. Еще в 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

Кстати, недавно Рианна удивила дерзким винтажным луком .