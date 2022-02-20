Ріанні сьогодні 34: фантазуємо, як виглядатиме її дитина від A$AP Rocky

Пара готується стати батьками / Фото: Getty Images

20 лютого виповнюється 34 роки барбадоській співачці Ріанні. Зараз зірка вагітна і вже незабаром подарує малюка своєму улюбленому популярному реперу A$AP Rocky. Ріанна більше не приховує свій цікавий стан, і кожна її поява на публіці справляє ефект бомби.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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Поки шанувальники шлють зірці мільйони зворушливих поздоровлень, ми пропонуємо вам пофантазувати на тему того, як виглядатиме майбутня дитина пари.

Знамениті майбутні батьки / Фото: Getty Images

Ми поєднали у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face фото Ріанни та A$AP Rocky і отримали такі результати.

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Ліворуч – хлопчик, праворуч – дівчинка. Кадр зроблено у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face

Пробуємо ще одну пару фото.

Пара дуже щаслива разом / Фото: Getty Images

Виходять такі результати.

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Ліворуч – хлопчик, праворуч – дівчинка. Кадр зроблено у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face

Нам уже не терпиться побачити малюка пари!

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