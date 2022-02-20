Ріанні сьогодні 34: фантазуємо, як виглядатиме її дитина від A$AP Rocky

Пара готується стати батьками / Фото: Getty Images
20 лютого виповнюється 34 роки барбадоській співачці Ріанні. Зараз зірка вагітна і вже незабаром подарує малюка своєму улюбленому популярному реперу A$AP Rocky. Ріанна більше не приховує свій цікавий стан, і кожна її поява на публіці справляє ефект бомби.
Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images
Поки шанувальники шлють зірці мільйони зворушливих поздоровлень, ми пропонуємо вам пофантазувати на тему того, як виглядатиме майбутня дитина пари.
Знамениті майбутні батьки / Фото: Getty Images
Ми поєднали у додатку BabyMaker Predicts Baby's Face фото Ріанни та A$AP Rocky і отримали такі результати.
Пробуємо ще одну пару фото.
Пара дуже щаслива разом / Фото: Getty Images
Виходять такі результати.
Нам уже не терпиться побачити малюка пари!
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