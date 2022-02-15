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Долой предрассудки: звезды, которые не скрывали беременность и делали смелые фотосессии

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 20:37
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Многие знаменитости не поддаются суевериям и не скрывают беременность, щеголяя стильными нарядами и снимаясь в эксцентричных фотосессиях. О таких мы и расскажем вам далее
Знаменитости, которые делали яркие фотосессии в положении
Знаменитости, которые делали яркие фотосессии в положении / Фото: открытые источники

Сегодня появилась сенсационная новость: певица MARUV впервые станет мамой. Звезда поделилась новостью, опубликовав фото с животиком в весьма дерзком образе. Фото беременной MARUV в латексе вызвали большой резонанс. Поэтому мы решили вспомнить и других звезд, которые, будучи в положении, публиковали эксцентричные фото.

/ Фото: instagram.com/maruvofficial

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Будущая мама – певица Рианна – также совсем недавно объявила о беременности. Теперь каждый ее выход производит фурор.

Рианна
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Она не стесняется и не боится предрассудков, а щеголяет в стильных и смелых образах.

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Рианна больше не скрывает беременность
Рианна больше не скрывает беременность / Фото: instagram.com/badgalriri

Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой в 43 года. Она ратовала за то, что беременные фотосессии – это не только рюшики и длинные платья. Поэтому она позировала в образе Минни Маус.

Василиса Фролова
Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?

- спрашивала она у своих поклонников.

Василиса Фролова выбирала дерзкие образы для фотосессии
Василиса Фролова выбирала дерзкие образы для фотосессии / Фото: instagram.com/vasyafrolova

В свое время Ксения Собчак и вовсе обнажалась, рассказывая о беременности журналу TATLER.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксения Собчак для Tatler
Ксения Собчак для Tatler / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксения Анатольевна, кстати, повторила легендарный образ Деми Мур для Vanity Fair. С тех пор десятки знаменитостей повторили успех актрисы, оголившись для обложек глянца.

Деми Мур для Vanity Fair
Деми Мур для Vanity Fair / Фото: vanityfair.com/

Для обложки того же издания, что и Деми Мур, обнажилась Моника Беллуччи.

Моника Беллуччи / скриншот

Топ-модель Клаудия Шиффер позировала для Vogue.

Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер / Фото: Vogue

Беременная Джессика Симпсон фотографировалась для ELLE.

Джессика Симпсон
Джессика Симпсон / Фото: elle.com

Певица Нюша, рассказав о беременности на поздних сроках, носила облегающие наряды, не скрывая округлившийся животик.

Нюша
Нюша / Фото: Инстаграм Нюши

В откровенных образах позировала и рэперша Карди Би.

Карди Би
Карди Би / Фото: instagram.com/iamcardib

Карди Би любит откровенные фотосессии
Карди Би любит откровенные фотосессии / Фото: instagram.com/iamcardib

Одна из самых известных вокалисток мира – Бейонсе - облетела все таблоиды с "беременной" фотосессией, когда она ждала близнецов.

Бейонсе
Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce

Также сегодня все обсуждают появление певицы Ёлки с концертами в Украине.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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