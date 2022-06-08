Робби Уильямс хочет выступить на Евровидении-2023 в Украине

Робби Уильямс хочет приехать на Евровидение-2023 в Украину / Фото: Getty Images

После грандиозной победы на Евровидении-2022 Kalush Orchestra Украина получила право принять следующий песенный конкурс у себя. В столичной мэрии оценили шансы на проведение престижного шоу и заверили, что готовы приложить усилия к его проведению.

Британский исполнитель Робби Уильямс тоже загорелся поучаствовать в "Евровидении-2023", сообщает издание The Mirror.

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Правда, певец решил стать звездным гостем шоу и выступить во время перерыва, представлять Великобританию, как участник он не планирует.

Я подумал, что хочу сделать это, как Джастин Тимберлейк и Мадонна. Итак, я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине , но я все равно поеду! Я действительно люблю Евровидение, – заявил Робби Уильямс.

Кроме того, исполнитель признался, что для него стала неожиданностью победа Kalush Orchestra на "Евровидении-2022", ведь до последнего вся Великобритания верила в победу Сэма райдера, который в этом году занял второе место в песенном конкурсе.

Кстати, ранее фронтмен хип-хоп коллектива Олег Псюк высказывался по поводу места проведения "Евровидения-2023".

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Напомним, победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra продали легендарную розовую панамку и свой трофей, чтобы собрать деньги для украинской армии.