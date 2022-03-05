Российская супермодель Ирина Шейк призвала помочь Украине

Ирина Шейк призвала пожертвовать деньги на помощь украинцам / Фото: Instagram

Многие мировые селебретис оказывают финансовую помощь Украине. Так, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером лично собирают средства для пострадавших. Также Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов в помощь украинцам.

К поддержке Украины во время российской агрессии присоединилась и российская супермодель Ирина Шейк, которая живет и работает в США.

Реклама

В Instagram модель сообщила, что пожертвовала средства для помощи украинцам. Также она призвала своих фолловеров последовать ее примеру.

Нет войне. Я жертвую средства ЮНИСЕФ и Украинскому обществу Красного Креста. У моих сториз найдете ссылку для пожертвований. Дайте столько, сколько можете. Молюсь о том, чтобы наступил мир, – написала Шейк.

Напомним, Дженнифер Энистон помогла украинцам, пострадавшим из-за РФ. В то же время Барбра Стрейзанд заявляла, что путинская пропаганда о "денацификации" величайшая ложь века. А вот актриса Хайден Панеттьери назвала действия Кремля абсолютным позором.

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.