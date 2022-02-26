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"То, что делает Путин, — это абсолютный позор": актриса Хайден Панеттьери поддержала украинцев

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 13:28
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Знаменитая голливудская актриса и мама дочери Владимира Кличко обратилась к миру, обращая внимания общественности на начатую Россией войну в Украине
Знаменитая актриса поддержала украинцев
Знаменитая актриса поддержала украинцев / Фото: Getty Images

Голливудская актриса Хайден Панеттьери всегда с большой теплотой относилась к Украине, ведь отец ее единственной дочери – Владимир Кличко, знаменитый боксер. Но, конечно, не только по этой причине. Звезда, будучи на последних месяцах беременности, поддерживала Украину и во время Революції Гідності. Не осталась она в стороне и сейчас.

На своей странице в инстаграм Хайден Панеттьери обратилась к Путину, выступая в защиту украинцев.

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Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, — это абсолютный позор! Этот ужасный момент в истории посылает ужасающий сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется. Как бы я хотела, чтобы у вас было больше поддержки и сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку #демократии. Продолжайте следить за новостями от @klitschko и @vitaliyklitschko #demo4democracy

Мы благодарим Хайден за такую важную поддержку в это время! Это очень ценно!

Также напомним, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили:

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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