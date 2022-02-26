Барбра Стрейзанд: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века

Идет третий день вторжения России в Украину. К ситуации не остается равнодушных, на Западе в том числе. Весь цивилизованный мир понимает всю дикость имперских намерений Путина, и все новые и новые обращения звезд подтверждают сплоченность в понимании вопроса.
Не смогла остаться равнодушной к ситуации легендарная актриса и певица Барбра Стрейзанд, у которой, как вы знаете, украинские корни. На своей странице в Твиттере она осудила действия Путина и то, чем он прикрывается, совершая вторжение.
Мои дедушка с бабушкой по отцовской линии иммигрировали из Украины, и мое сердце болит за отважных людей, которые сражаются с российским вторжением. Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй самая большая ложь века,
- прямо написала Барбра, за что мы ей очень благодарны.
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Также напомним, что уже огромное число западных деятелей культуры и просто влиятельных людей высказались в поддержку Украины.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.