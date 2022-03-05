Російська супермодель Ірина Шейк закликала допомогти Україні

Ірина Шейк закликала пожертвувати гроші на допомогу українцям / Фото: Instagram

Багато світових селебретіс надають фінансову допомогу Україні. Так, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером особисто збирають кошти для постраждалих. Також Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

До підтримки України під час російської агресії приєдналась і російська супермодель Ірина Шейк, яка живе та працює в США.

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В Instagram модель повідомила, що пожертвувала кошти для допомоги українцям. Також вона закликала своїх фоловерів наслідувати її приклад.

Ні війні. Я жертвую кошти ЮНІСЕФ та Українському товариству Червоного Хреста. У моїх сторіз знайдете посилання для пожертвувань. Дайте стільки, скільки можете. Молюся за те, щоб настав мир, — написала Шейк.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через РФ. Водночас Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" найбільша брехня століття. А ось акторка Гайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютеною ганьбою.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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