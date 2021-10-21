Российские актеры снялись в фильме о войне на Донбассе и попали в черный список Минкульта

14 российских актеров оказались в черном списке Минкульта из-за съемок в фильме "Спецназ" / Фото: скриншот
Недавно мы сообщали, что певице Пелагее запретили въезд в Украину на три года – артистка посещала оккупированный Крым.
А сегодня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
В список вошли деятели искусства, работавшие над созданием фильма о войне на Донбассе – "Солнцепек". В фильме история подается таким образом, что украинская армия якобы нападает на Донбасс и развязывает войну. Главный герой – бывший афганец, который собирается переезжать с родными в Россию.
В перечне Минкульта оказались режиссеры фильма – Максим Бриус и Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Эдгар Жамгарян, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, кастинг-директор Елена Чижова, а также актеры:
- Сергей Гарусов
- Максим Дахненко
- Марина Денисова
- Владимир Ильин
- Алексей Кравченко
- Евгений Кузьмин
- Александр Марушев
- Андрей Терентьев
- Никита Терентьев
- Светлана Терентьева
- Глеб Темнов
- Алексей Червяков
- Андрей Шаповал
Все они принимали участие в съемках "Солнцепека". Премьера фильма состоялась в России в августе этого года.
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