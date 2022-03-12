Российский продюсер о Барских и Бадоеве: "Если бы не наша страна, где бы они были сейчас?"

Российский продюсер раскритиковал Макса Барских и Алана Бадоева / Фото: Instagram, karabas.live

Российские знаменитости, поддерживающие путина и его режим, продолжают хейтить украинских артистов, отказавшихся от работы и карьеры в стране-агрессоре.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева осудила Макса Барских, который c ненавистью говорил о россии, теперь в адрес певца высказался музыкальный продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров.

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Он считает, что Макс Барских обязан популярностью исключительно россии, и что без российских слушателей украинец не добился бы таких вершин.

Тот же Макс Барских. То, что он сейчас говорит о россии, — кошмар. Он вообще никому не нужен в Европе. Если бы не наша страна, если бы не признание в россии, где бы он сейчас был? Он ведь и на Украине стал популярен через россию. Мозги-то надо включать, – высказался Лавров.

Макс Барских отказался выступать в россии / Фото: пресс-служба

Продюсер также упомянул и Алана Бадоева. О клипмейкере Сергей Лавров думает то же, что и о Барских:

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Продюсер Барских — Алан Бадоев тоже поносит нашу страну. Уважаемый Алан, хочется спросить: "А основные деньги ты где заработал?". Да, твои клипы талантливы. Но по 50 тысяч евро за клип, по 100 тысяч евро за клип кто тебе платил? Твои украинцы? У них денег нет и не было никогда. Тебе приносили такие доходы наши российские звезды, которые зарабатывали деньги в нашей стране. Ты заработал имя почему? Потому что твои клипы показывали на российском телевидении. Ты заработал имя, ты заработал деньги, ты заработал все остальное.

Напомним, что Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории россии. Также на днях Макса Барских и других украинских музыкантов внесли в черный список одного из российских музканалов.

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