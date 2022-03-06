Лера Кудрявцева осудила Макса Барских, который c ненавистью говорит о России

Российская телеведущая на 11-й день после вторжения России в Украину решила опубликовать пост

Лера Кудрявцева прокомментировала слова Макса Барских о России / Фото: скриншот

На днях Тимати уже угрожал Максу Барских после его высказываний о дырявой России. Тогда в скандал вмешался и Потап.

Теперь же высказывание украинского певца решила прокомментировал Лера Кудрявцева. Как отметила телеведущая, все ее близкие живут в России, и она называет себя патриоткой свой страны.

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Кудрявцева добавила, она долго молчала, но ее задели слова одного певца. Имя Макса Барских Кудрявцева не стала называть.

Последней каплей было высказывание молодого, красивого артиста про "дырявую Россию", с какой ненавистью он говорил о России и русских. Честно , я заплакала. Мир разделился, и уже ясно, что как прежде никогда не будет

Лера Кудрявцева / Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая не понимает, почему певец так говорит о России. По мнению Кудрявцевой, во всем виновата пропаганда. Сама же телеведущая заявила, что она гордится быть русской.

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Сейчас много хейта и буллинга только за то, что я с гордостью называю себя русской! Это надо просто пережить. Завтра эти же хейтеры наслушаются в СМИ и социальных сетях другой пропаганды и будут ненавидеть уже другие нации. Кого скажут, того и будут ненавидеть. А мы с вами останемся жить в гордой и любимой России! Я русская и я горжусь этим !!!

Скриншот: Instagram

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