Российский шоумен заявил, что готовит для 7-летнего сына Стаса Пьехи место на кладбище: реакция мамы мальчика (фото)

Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Недавно мальчика выписали из больницы

Экс-супруга Стаса Пьехи возмущена заявлением Стаса Барецкого о сыне певца / Фото: instagram.com/wolfieha

С момента избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи, Пети, прошло несколько недель, мальчик уже находится дома. У него есть некоторые проблемы со здоровьем, но не все так критично. Но российский шоумен Стас Барецкий считает иначе и заявил, что готовит для мальчика место на кладбище. Экс-супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова в шоке от заявлений шоумена.

У себя в InstaStories она высказала негодование и считает, что на тему смерти лучше не шутить.

"Да-да, вы не ослышались... Господин Барецкий высказался в Сети о том, что оставил для моего сына место на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Владимира Высоцкого", – написала Наталья, добавив скрин новости.

Возмутило экс-супругу Стаса Пьехи, что Барецкий рассказывает о знакомстве с певцом отметив, что знает, какой Петя замечательный, озорной и в итоге начинает предлагает место на кладбище и гроб.

Наталья отметила, что Петя сейчас находится под наблюдением врачей и ему потребуется длительная реабилитация, но это не повод размышлять о смерти.

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Как напали на сына Стаса Пьехи?

Экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми.

Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Ирина Безбородова обнаружила это, то схватила мальчика за руку и швырнула на землю. На его крики прибежала бабушка, на которую в итоге тоже обрушился шквал ударов и обзывательств. Остановить все помог брат экс-супруги Стаса Пьехи.

Мама Пети вызвала полицию, однако Владислава Безбородова продолжала оскорблять всех присутствующих. В итоге нападавшая и вовсе заявила, что стала жертвой и якобы получила перелом позвоночника.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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