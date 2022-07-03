Российского TikTok-блогера Даню Милохина сравнили с умершим Юрием Шатуновым. Все из-за детдома

Между Милохиным и Шатуновым нашли сходство / Фото: Коллаж: Сегодня

23 июня для фанатов "Ласкового мая" наступил черный день – ушел из жизни Юрий Шатунов. Певец умер в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. 26 июня в Москве прошла церемония прощания. Провести в последний путь артиста пришли толпы людей.

Многие медийные персоны выразили свои соболезнования родным Шатунова в Сети. А вот российская журналистка Анна Монгайт решила провести параллели между солистом "Ласкового мая" и тиктокером, который сбежал в Казахстан и жестко там оскандалился.

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Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов – Даня Милохин восьмидесятых. Тоже детдомовец, тоже ошеломляющая карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек. Мог бы умереть в 27, если бы был рок-звездой. Дотянул до 49 вечным героем дискотеки восьмидесятых, – написала женщина в своем Telegram-канале.

Блогер и музыкант / Фото: Коллаж: Сегодня

Впрочем, 20-летнему Милохину не понравилось, что между ним и умершим Юрием Шатуновым проводят параллели. Блогер вызверился на журналистку, которая затронула эту тему. Ведь ему по душе сравнение с... Фредди Меркьюри. Хотя что общего между рашистским блогером и легендой Queen – нам непонятно.

Анна Монгайт назвала меня современным Юрием Шатуновым. Что за ***?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном, – написал блогер.

Как известно, Милохин и Шатунов выросли в одном детском доме в Оренбурге, РФ. Более того, говорят, будто тиктокер жил в той же комнате, что и солист "Ласкового мая", и даже спал в его постели. Вероятно, это и натолкнуло Анну провести такие параллели.

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Полтора года назад Милохин и Шатунов познакомились лично. Они даже сняли несколько общих роликов, пишут росСМИ.

Кстати, продюсер Андрей Разин, который более 15 лет судился с Шатуновым за права на песни "Ласкового мая", ранее предлагал блогеру сотрудничество и говорил, что у них с Юрой получился бы хороший дуэт. Но тот отказался.

Отметим, во время полномасштабной войны РФ против Украины Милохин вместе со своими коллегами из команды Dream Team House замалчивает зверства оккупантов на территории независимой страны и делает вид, что ничего не происходит.

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Напомним, еще в январе Даню Милохина не пустили в Украину, поскольку он не смог объяснить цель своей поездки.