Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Ажиотаж на похоронах Шатунова: гроб в белых розах, селфи с покойником и народные гуляния (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 14:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Даже прощание со своим кумиром россияне сумели превратить в фарс и посмешище. Фото и видео с похорон лидера группы "Ласковый май" уже обсуждают в Сети
В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
В Москве прощаются с Юрием Шатуновым / Фото: Коллаж: Сегодня

Имя Юрия Шатунова, который ушел из жизни 23 июня, известно миллионам. В свое время песни "Ласкового мая" звучали на всех радиостанциях и площадках.

Поэтому сегодня, 26 июня, попрощаться с музыкантом пришли толпы людей. Как и говорил директор Шатунова, похороны артиста состоялись в Москве.

Реклама

Юрий Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище
Юрий Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище

Гроб певца буквально утонул в белых розах, о которых когда-то пел "Ласковый май". Тысячи человек смогли подойти к Шатунову и попрощаться с ним.

Похороны Шатунова
Похороны Шатунова

Реклама

Траурную церемонию, по непонятным пока причинам, сопровождал аккомпанемент баяна.

На похороны Шатунова позвали баяниста
На похороны Шатунова позвали баяниста

Для многих траурное событие стало первым и последним шансом увидеть звезду. Некоторые россиянки не постеснялись сделать селфи на фоне гроба, чем шокировали остальных присутствующих.

Реклама

Россиянки не упустили шанс сделать селфи на фоне гроба
Россиянки не упустили шанс сделать селфи на фоне гроба

Охрана пыталась отогнать поклонников от покойного певца, но все же многим удалось сделать фото Шатунова крупным планом.

Фанаты пытались пробиться к гробу певца
Фанаты пытались пробиться к гробу певца

Абсурда добавило и то, как у входа на кладбище прямиком из грузовика стали раздавать розы для возложения. Отказаться от "халявы" скорбящие россияне не смогли и устроили настоящую толкучку возле автомобиля, пытаясь отхватить и себе букетик.

Солнце так напекло в голову толпе, что в ожидании прощания с певцом, фанаты стали громко петь хит группы "Белые розы" и обливаться водой, спасаясь от жары. На видео могло показаться, что об уважении к другим умершим они и не слышали.

Удивительно, но по словам директора Шатунова, из коллег с артистом приехали проститься автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов. Также прислали всего два букета – от Андрея Малахова и Игоря Крутого.

Сергей Кузнецов приехал проститься с Шатуновым
Сергей Кузнецов приехал проститься с Шатуновым

Ранее вдова музыканта "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Юру Шатунова и участников группы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять