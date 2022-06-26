Ажиотаж на похоронах Шатунова: гроб в белых розах, селфи с покойником и народные гуляния (видео)

Даже прощание со своим кумиром россияне сумели превратить в фарс и посмешище. Фото и видео с похорон лидера группы "Ласковый май" уже обсуждают в Сети

В Москве прощаются с Юрием Шатуновым / Фото: Коллаж: Сегодня

Имя Юрия Шатунова, который ушел из жизни 23 июня, известно миллионам. В свое время песни "Ласкового мая" звучали на всех радиостанциях и площадках.

Поэтому сегодня, 26 июня, попрощаться с музыкантом пришли толпы людей. Как и говорил директор Шатунова, похороны артиста состоялись в Москве.

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Юрий Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище

Гроб певца буквально утонул в белых розах, о которых когда-то пел "Ласковый май". Тысячи человек смогли подойти к Шатунову и попрощаться с ним.

Похороны Шатунова

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Траурную церемонию, по непонятным пока причинам, сопровождал аккомпанемент баяна.

На похороны Шатунова позвали баяниста

Для многих траурное событие стало первым и последним шансом увидеть звезду. Некоторые россиянки не постеснялись сделать селфи на фоне гроба, чем шокировали остальных присутствующих.

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Россиянки не упустили шанс сделать селфи на фоне гроба

Охрана пыталась отогнать поклонников от покойного певца, но все же многим удалось сделать фото Шатунова крупным планом.

Фанаты пытались пробиться к гробу певца

Абсурда добавило и то, как у входа на кладбище прямиком из грузовика стали раздавать розы для возложения. Отказаться от "халявы" скорбящие россияне не смогли и устроили настоящую толкучку возле автомобиля, пытаясь отхватить и себе букетик.

Солнце так напекло в голову толпе, что в ожидании прощания с певцом, фанаты стали громко петь хит группы "Белые розы" и обливаться водой, спасаясь от жары. На видео могло показаться, что об уважении к другим умершим они и не слышали.

Удивительно, но по словам директора Шатунова, из коллег с артистом приехали проститься автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов. Также прислали всего два букета – от Андрея Малахова и Игоря Крутого.

Сергей Кузнецов приехал проститься с Шатуновым

Ранее вдова музыканта "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Юру Шатунова и участников группы.