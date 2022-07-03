Російського TikTok-блогера Даню Мілохіна порівняли з померлим Юрієм Шатуновим. Все через дитячий будинок

Між Мілохіним та Шатуновим знайшли подібність / Фото: Колаж: Сьогодні

23 червня для фанатів "Ласкового мая" настав чорний день – пішов з життя Юрій Шатунов. Співак помер у віці 48 років від гострої серцевої недостатності. 26 червня у Москві відбулася церемонія прощання. Провести в останню путь артиста прийшли натовпи людей.

Чимало медійних персон висловили свої співчуття рідним Шатунова у Мережі. А ось російська журналістка Анна Монгайт вирішила провести паралелі між солістом "Ласкавого мая" та тіктокером, який втік до Казахстану і жорстко там оскандалився.

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Помер лідер "Ласкового мая" Юра Шатунов – Даня Мілохін вісімдесятих. Теж з дитбудинку, теж приголомшлива кар'єра з багатомільйонною аудиторією і шаленими грошима, теж дикий успіх у дівчаток. Міг би померти у 27, якби був рок-зіркою. Дотягнув до 49 вічним героєм дискотеки вісімдесятих, – написала жінка у своєму Telegram-каналі.

Блогер та музикант / Фото: Колаж: Сьогодні

Втім, 20-річному Мілохіну не сподобалося, що між ним та померлим Юрієм Шатуновим проводять паралелі. Блогер визвірився на журналістку, яка порушила цю тему. Адже йому по душі порівння з....Фредді Мерк'юрі. Хоча, що між рашистським блогером та легендою Queen – нам не зрозуміло.

Анна Монгайт назвала мене сучасним Юрієм Шатуновим. Що за ***?! Я жив, живий і житиму! Мої фанати часто порівнюють мене з Фредді Мерк'юрі. Це, може, й занадто. Але я впевнений, що моя майстерність позмагається з Елтоном нашим Джоном, – написав блогер.

Як відомо, Мілохін та Шатунов виросли в одному дитячому будинку в Оренбурзі, РФ. Ба більше, подейкують, буцімто тіктокер жив у тій же кімнаті, що й соліст "Ласкового мая", і навіть спав у його ліжку. Ймовірно, це й наштовхнуло пані Анну провести такі паралелі.

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Півтора роки тому Мілохін та Шатунов познайомилися особисто. Вони навіть зняли кілька спільних роликів, пишуть росЗМІ.

До речі, продюсер Андрій Разін, який понад 15 років судився з Шатуновим за права на пісні "Ласкового мая", раніше пропонував блогеру співпрацю та казав, мов у них з Юрою вийшов би добрий дует. Але той відмовився.

Зазначимо, під час повномасштабної війни РФ проти України Мілохін разом зі своїми колегами з команди Dream Team House, замовчує звірства окупантів на території незалежної країни і вдає ніби нічого не відбувається.

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Нагадаємо, ще в січні Даню Мілохіна не пустили до України, оскільки він не зміг пояснити мету своєї поїздки.