Российскую поэтессу не пустили в Украину из-за поездок в Крым

Алиса Денисова / Фото: Facebook

Девушка не стала отрицать свою поездку в оккупированный Крым. Она ездила на отдых, добиралась поездом. Как пишет Интерфакс-Украина, речь идет о российской поэтессе Алисе Денисовой.

Алиса Денисова / Фото: Facebook

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Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины, – сообщает Госпогранслужба Украины.

Напомним, список артистов, которым запрещен въезд в Украину, регулярно пополняется. Совсем недавно 14 российских актеров попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Все они приняли участие в съемках российского художественного фильма о военных действиях в Луганске.

Ранее певице Пелагее запретили въезд в Украину. Российская исполнительница неоднократно посещала оккупированный Крым с концертами.

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