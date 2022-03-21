Руслана записала эмоциональное обращение к белорусам: Ваших сыновей делают пушечным мясом

Руслана призвала народ Беларуси не отпускать своих солдат на войну в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно украинская певица Оля Полякова обратилась к беларусам с призывом одуматься и не пускать своих мужчин – братьев, мужей и сыновей – на войну в Украину.

Теперь похожее обращение записала и Руслана. Она опубликовала 8-минутный видеоролик на своей странице в Facebook.

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Путин истязает Украину и хочет пить нашу кровь, точно так же он будет истязать и вас и пить вашу кровь....Народ Беларуси бросают на верную смерть. Сыновей Беларуси без военного опыта, без единой причины воевать, без права на собственную позицию и судьбу, делают пушечным мясом...Не идите на смерть за Путина, спасите себя, своих и наших детей, – говорит Руслана.

Руслана также подчеркнула, что белорусы и украинцы всегда были близки и не имели конфликтов и общих претензий.

Когда будет пролита первая кровь, оставаться братьями будет невозможно. Потому что с обеих границы появятся сироты, вдовы, безутшеные матери и отцы. Наши дома и землю, детей и мирных людей уничтожают рашистским оружимем в том числе с территории Республики Беларусь и вы это знаете, – говорит артистка в видео.

Руслана призвала народ Беларуси выходить на митинги и сопротивляться режиму, а не быть "стадом, которое ведут на убой".

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Тем временем нашу страну поддерживают за рубежом. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.