С актрисой Анной Саливанчук разбиралась полиция после скандала в самолете

Актриса Анна Саливанчук поссорилась в самолете / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук, которая недавно рассказала о своем нерожденном ребенке, пожаловалась поклонникам в Сети на сервис одного из авиаперевозчиков.

Оказывается, знаменитость повздорила со стюардессой. Той не понравилось, что актриса со своим маленьким ребенком поднялась с места и прогуливалась по салону самолета.

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Как рассказала Анна, ее сын начал сильно плакать – у него была истерика из-за болей в животе. Чтобы избежать жалоб других пассажиров и не мешать им, Саливанчук решила его успокоить и поносить на руках, но ребенок не захотел этого и попросился поползать на полу. Так как сын уже переставал плакать, актриса разрешила ему и осталась с ним играть возле аварийного выхода.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Мальчик начал разбрасывать разные пакетики и фантики – это не понравилось бортпроводнице, и она сделала несколько замечаний звезде с просьбой занять свое место. В итоге разговор перерос в ссору и стюардесса решила вызвать полицию.

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Представители правоохранительных органов ждали Саливанчук в аэропорту. Но выслушав все о ситуации из ее уст, лишь посмеялись.

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