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У рэпера Киевстонера появился в жизни новый смысл: он впервые стал отцом

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 ноября, 23:07
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В 2020 году стало известно, что блогер расстался со своей девушкой, пиар-менеджером Лилией Багировой
Киевстонер поделился черно-белым снимком. Коллаж "Сегодня".
Киевстонер поделился черно-белым снимком. Коллаж "Сегодня".

Сегодня, 19 ноября, украинский рэпер и блогер Киевстонер впервые стал отцом.

Об радостном событии музыкант написал на странице в своем в Инстаграм.

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Киевстонер поделился черно-белым снимком, где за мизинец рэпера держит младенец.

"Ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше", – написал музыкант.

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В 2020 году стало известно, что блогер расстался со своей девушкой, пиар-менеджером Лилией Багировой. Пара часто появлялась на публике, состояла в отношениях несколько лет, и Киевстонер сделал девушке предложение в 2019 году. Позже пиар-менеджер рассказала, что парень ей изменял.

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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