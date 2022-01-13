"С детства знает, что она – королева!": Ани Лорак рассказала, что позволяет дочери

Несмотря на свой юный возраст, дочь Ани Лорак ведет довольно активный светский образ жизни и ходит с мамой на мероприятия и по ТВ-шоу. Многие поклонники певицы считают, что София растет слишком избалованной девочкой.

Сама же звездная мама тоже считает, что воспитание дочери могло быть и построже, но Каролина боится перегнуть палку.

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В интервью КП в Украине исполнительница рассказала, что дает дочке возможность самовыражаться и заниматься тем, чем ей нравится.

Я не хочу сломать у дочери что-нибудь ценное, как в личности. Как у нас часто бывает: родители мечтают стать кем-то, но у них не получается, и потом ребенок должен отрабатывать за двоих, хотя, по сути, этого и не хочет, – говорит Лорак.

Также певица рассказала о том, что старается оставить дочери детство и не нарушать все этапы взросления Софии. Хотя девочка занимается в вокальной студии и недавно выступила на сцене вместе с мамой, эстрадная деятельность ее совершенно не привлекает. Сейчас София ведет свой личный блог в Instagram и TikTok, а также занимается в театрально кружке.

Как известно, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу живет отдельно, поэтому не проводит с дочерью каждый день ее жизни. Да и мама-певица тоже часто находится в разъездах и активно строит карьеру. При этом, как говорит Лорак, она стараются окружить дочь максимальной любовью, чтобы она не чувствовала, что кого-то из родителей не хватает.

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У нас, кажется, есть другой момент – дочь растет в абсолютной любви, ее задаривают, любят, она с детства знает, что она – королева. Возможно, нужно быть немного строже, – поделилась певица.

Поскольку сейчас Ани Лорак строит карьеру преимущественно в России, София также живет и учится в Москве. Но, по словам Каролины, девочка очень скучает за Киевом.

Отметим, что отец Софии сейчас строит отношения с киевлянкой Лилей, которая работает визажисткой и воспитывает дочь Александру. Также Мурат активно проводит досуг и с дочкой от предыдущего брака.